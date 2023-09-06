الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء "سوق السمك الحضري" بحي غرب

اثناء الزيارة
اثناء الزيارة

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، يرافقه نائبه أحمد سامي القاضي، مشروع إنشاء سوق السمك الحضري بحي غرب سوهاج بتكلفة أكثر من  11 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، بحضور أحمد الشطوري رئيس حي غرب، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال مشروع إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح، والذي يقام على مساحة 1200متر،  ويشمل إنشاء " 30 محل تجاري لبيع الأسماك، بمساحة  15 مترا مربعا للمحل الواحد، بالإضافة إلى إنشاء ثلاجة عمومية، ومطعم، وغرف إدارية، وغرفة أمن، و3 بوابات".

ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من كافة الأعمال، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يستهدف نقل بائعي الأسماك بالمنطقة، وتوفير سوق حضري لائق لهم، ضمن خطة الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية، واستبدالها بأسواق حضارية جديدة .

تفاصيل مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي

على الجانب الآخر، قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بجولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج تفقد خلالها أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من  وكيل وزارة الإسكان عن ألاعمال  الجارية بالموقع ، والتى تشمل إنشاء موقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجاري، ومسجد، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن، وبوابات للدخول والخروج، وذلك علي مساحة ٨ آلاف متر مسطح وبتكلفة 13 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمشروع  65% حتى الآن، وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع، حيث تجري أعمال التشطيبات النهائية للمحلات التجارية وغرف الأمن والإدارة، بالإضافة الي عمل المظلات الخاصة بالموقف.
ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، ومراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددا علي الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين بالموقع، مؤكدا علي أهمية المشروع في الحفاظ علي البيئة والقضاء علي العشوائيات وخلق بيئة حضارية، حيث من المقرر أن يتم نقل موقف جهينة وغرب سوهاج من شارع سيالة أولاد نصير الي الموقع الجديد أعلي المفيض.

يذكر أن المرحلة الأولي من المشروع شملت تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر، ساهمت في توفير مساحة 45 ألف متر مسطح تم استغلالها لاقامة مجمع مواقف، ومحلات تجارية، ومسجد.

محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج السوق الحضاري أستقبال وفد برنامج التنمية المحلية صعيد مصر طارق الفقي اللواء طارق الفقى حي غرب سوهاج

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