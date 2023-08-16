الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز معدات تشغيل مجمع الخدمات الصناعية في "بني واصل" بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن تجهيز وتركيب الآلات والمعدات اللازمة تمهيدا لتشغيل مشروع مجمع الخدمات الصناعية بقرية "نجوع بني واصل" بمركز ساقلتة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح المحافظ أن مجمع الخدمات الصناعية يهدف إلى تدريب وتشغيل الشباب ودعم أصحاب الحرف الصناعية، مشيرا إلى أن المشروع يتكون من طابقين أرضي وعلوي، ويضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل من 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة.

يذكر أن المجمع يعمل بنظام خطوط الإنتاج ومنها “خط إنتاج الشاليموه، خط انتاج ورق الكاشير، خط انتاج أظرف الخطابات، خط إنتاج بكر سوليتب، خط  إنتاج مشغل خياطة متكامل، خط انتاج الكرتون مضلع نص اتوماتيك، طباعة 2 لون كرتون مضلع، خط إنتاج إكواب الكرتون، خط إنتاج علب كرتون مقاسات صغيرة”.

كمت التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك فى إطار فعاليات اللقاء الجماهيرى، الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين والتعرف على مطالبهم،  بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

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