6 مصابين في حادثيِّ سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أُصيب 6 أشخاص في حادثيِّ سير بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن إصابة 4 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أُصيب مواطنان بـ كسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

مصاب في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وفي وقتٍ سابق، استقبل مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، مصابًا في حادث تصادم مروع، أمام نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث وقع حادث تصادم بين 4 سيارات وانتقلت على الفور قوة أمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وذلك لرفع آثار الحادث ولتسهيل حركة السير والصعود والنزول لخطورتها على المسافرين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بالتنسيق مع وحدة المرور والإسعاف والوحدة المحلية للتعامل مع الحادث، وأزالت الجهات المعنية من مجلس المدينة والمرور آثار الحادث والاطمئنان على عودة حركة المرور لطبيعتها على النزلة.

وتم نقل المصاب لمستشفى الباجور العام، بعد أن جرى استدعاء الإسعاف، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالته، فيما حررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبعد سماع أقوال قائدي السيارات وشهود العيان، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حول الحادث.