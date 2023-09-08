الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين في حادثيِّ سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

أُصيب 6 أشخاص في حادثيِّ سير بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن إصابة 4 مواطنين  بكسور وكدمات مختلفة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية.

كما أُصيب مواطنان بـ كسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 

مصاب في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية

وفي وقتٍ سابق، استقبل مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، مصابًا في حادث تصادم مروع، أمام نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث وقع حادث تصادم بين 4 سيارات وانتقلت على الفور قوة أمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وذلك لرفع آثار الحادث ولتسهيل حركة السير والصعود والنزول لخطورتها على المسافرين. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بالتنسيق مع وحدة المرور والإسعاف والوحدة المحلية للتعامل مع الحادث، وأزالت الجهات المعنية من مجلس المدينة والمرور آثار الحادث والاطمئنان على عودة حركة المرور لطبيعتها على النزلة.

وتم نقل المصاب لمستشفى الباجور العام، بعد أن جرى استدعاء الإسعاف، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالته، فيما حررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبعد سماع أقوال قائدي السيارات وشهود العيان، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حول الحادث.

حادثى سير بمركز وادى النطرون محافظة البحيرة كسور وكدمات انقلاب سيارة ميكروباص طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي مستشفي العامرية

مواد متعلقة

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

الداخلية تضبط 2 كيلو هيروين و53 كيلو حشيش بالفيوم

تعرف على الحالة المرورية بالطرق والميادين في القاهرة والجيزة اليوم

حبس المتهم بالنصب على المواطنين بالجيزة 4 أيام

حبس "نصاب" انتحل صفة موظف وعامل رخام بتهمة سرقة هواتف محمولة

الأمن يكثف جهوده لضبط سارقى سيارة من أمام محكمة بنها بالقليوبية

كشف ملابسات مصرع طفل وفحص بلاغات التغيب لكشف لغز "جثة المريوطية" بالجيزة

ضبط 342 قضية مخدرات.. ومتهم هارب من 62 سنة وكفالات مالية

الأكثر قراءة

سلمى الشيمى فى السجن.. ظهور فج "نهايته وحشة"

"صنع فى مصر".. الغزل والنسيج المصرى يتجاوز خسائره ويستعيد "عرشه الذهبى"

شرعوا في قتله.. عصابة بني سويف وراء سرقة سائق تاكسي بالإكراه في الشروق

الرئيس السيسى يصل الهند للمشاركة فى قمة العشرين

ضبط بقال يبيع أدوية وألعابًا نارية فى سوبر ماركت بروض الفرج

عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط.. ضبط 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية