السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق السادس بالهرم

جثة
جثة

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، وذلك إثر سقوطه من الطابق السادس بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

البداية عندما تلقي المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 3 سنوات متوفى وبه آثار كسور وكدمات ونزيف داخلي ادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأنه أثناء لهو نجلهم اختل توازنه وسقط من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق السادس مما تسبب في مصرعه ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحفظ على الجثة الجيزة إ الطابق السادس القانونية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة تحريات المباحث تقرير مفتش الصحة

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