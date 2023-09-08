منتخب مصر للكرة الطائرة يسعى لتصحيح الأوضاع أمام كينيا في دور الـ16 لبطولة إفريقيا

تقام اليوم مباريات دور الـ16 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر الجاري، وستكون البداية في الواحدة ظهرا حيث يلتقي منتخبا الكاميرون وبوروندي بالصالة رقم 3 ومنتخبا رواندا وتنزانيا بالصالة رقم 2.

وفي الثالثة عصرا يلتقي منتخبا تشاد وجامبيا بالصالة رقم 3 ومنتخبا تونس والسنغال بالصالة رقم 2 ..وفي الخامسة مساء يلتقي منتخبا المغرب ومالي بالصالة رقم 2 ومنتخبا الجزائر وغانا بالصالة رقم 3.

وفي السابعة مساء ستكون المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الكيني بالصالة رقم 2 والمباراة ليست صعبة لكنها تأتي بعد هزيمة منتخب مصر أمام الجزائر بثلاثة أشواط دون رد في ختام الدور الأول ولم يكن أحد يتوقع هذه الهزيمة التي أثارت التساؤلات حول قدرة الفراعنة على المنافسة للفوز باللقب في ظل وجود المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا وحامل اللقب في أخر ثلاث بطولا.

مصر ثاني مجموعتها ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة

كان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بالدور الأول بفوزه على بوروندي 3- صفر وهزيمته أمام المنتخب الجزائري بنفس النتيجة بينما احتل منتخب كينيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالفوز على غانا 3-2 والهزيمة أمام الكاميرون 1-3 وأمام المنتخب الليبي مفاجأة البطولة بثلاثة أشواط دون رد.

كانت منتخبات الجزائر وتونس وليبيا والمغرب قد تصدرت المجموعات الأربع في الدورالأول بالعلامة الكاملة وفازكل منهما في كل مبارياته.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي 13 لاعبا للمشاركة في بطولة إفريقيا وهم: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفى وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.