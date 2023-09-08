7 آثار طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدى.. كيف تقى نفسك منها

يعاني بعض الناس من مشكلة التهاب المفاصل المعدي، والمعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل الإنتاني، وهو حالة صحية تنشأ عندما يصاب المفصل بالكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، في حين أن المرحلة الحادة من التهاب المفاصل المعدي يمكن أن تكون مؤلمة ومنهكة، فإن الآثار طويلة المدى لهذه الحالة يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير دائم على صحة المفاصل وحركتها بشكل عام.



وحسب موقع Hindustan times، فقد كشف الدكتور بريثافيراج ديشمو، جراح العظام وأخصائي إدارة الألم، عن الآثار الـ7 طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي والتي كانت كالتالي:

تلف المفاصل وتشوهاتها:

أحد أهم الآثار طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي هو تلف المفاصل، حيث تسبب العدوى التهابًا داخل المفصل، مما يؤدي إلى تدمير الغضروف والعظام، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى تشوهات في المفاصل، ما قد يؤثر على وظيفة المفصل ومظهره، ومع مرور الوقت يمكن أن تتأثر قدرة المفصل على التحرك بمسلاسة وتحمل الوزن، ما يؤدي إلى انخفاض القدرة على الحركة وربما تغيير مشية الفرد.

الألم المزمن والانزعاج:

يعد الألم والانزعاج على المدى الطويل من العواقب الشائعة لالتهاب المفاصل المعدي، يمكن أن يؤدي الالتهاب المستمر الناجم عن العدوى إلى ألم مزمن يؤثر على الأنشطة اليومية ويقلل من جودة الحياة بشكل عام، ويمكن أن يتفاقم الألم بسبب تلف المفاصل وتهيج الأعصاب والالتهاب المستمر، مما يؤدي إلى تقييد الحركة وصعوبة أداء المهام البسيطة.



نطاق محدود من الحركة:

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل المعدي إلى تصلب وتقييد الحركة في نطاق محدود في المفصل المصاب، ويمكن أن يتسبب الالتهاب المستمر وتلف المفاصل في تكوين أنسجة ندبية، ما يحد من قدرة المفصل على الحركة بحرية، ويمكن أن يؤثر هذا القيد على الأنشطة اليومية، مثل المشي والوصول والانحناء، ما يجعل الحفاظ على نمط الحياة النشط أمرًا صعبًا.

هشاشة العظام الثانوية:

في بعض الحالات يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل المعدي إلى تطور هشاشة العظام الثانوية، ويمكن للعدوى الأولية تسريع انهيار أنسجة المفاصل، بما في ذلك الغضاريف، مع مرور الوقت يمكن أن يساهم ذلك في تطور هشاشة العظام، وهي حالة تنكسية مزمنة للمفاصل، ويمكن أن يؤدي التهاب المفاصل العظمي إلى تفاقم آلام المفاصل وتقليل وظيفة المفاصل وزيادة تعقيد إدارة المفصل المصاب.

الضعف الوظيفي:

يمكن أن تؤدي التأثيرات المجمعة لتلف المفاصل والألم ونطاق الحركة المحدود والتشوهات المحتملة إلى ضعف وظيفي للمفصل، قد يجد الأفراد المصابون بالتهاب المفاصل المعدي صعوبة في أداء الأنشطة الأساسية للحياة اليومية، مثل ارتداء الملابس والاستحمام والطهي، ويمكن أن يؤثر الضعف الوظيفي بشكل كبير على الاستقلال والرفاهية العامة.

التأثير النفسي والاجتماعي:

يمكن أن تمتد التأثيرات طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي إلى ما هو أبعد من الأعراض الجسدية لتؤثر على سلامة الشخص العاطفية والنفسية، ويمكن أن يؤدي التعامل مع الألم المزمن والقيود الوظيفية والإعاقة المحتملة إلى مشاعر الإحباط والقلق والاكتئاب، وقد يعاني الأفراد أيضًا من فقدان الهوية، خاصة إذا كانت قدرتهم على المشاركة في الأنشطة التي كانوا يستمتعون بها سابقًا معرضة للخطر.

التكرار والإصابة مرة أخرى:

في حين أن العلاج الناجح يمكن أن يحل مشكلة تلك العدوى إلا أن هناك خطر تكرار الإصابة مرة أخرى في بعض الحالات، حيث يمكن لعوامل مثل وظيفة الجهاز المناعي، والظروف الصحية الأساسية، ووجود المفاصل الصناعية، أن تساهم في خطر الإصابة بالعدوى المتكررة، ويمكن أن تؤدي العدوى المتكررة إلى تفاقم الآثار طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي وزيادة تلف المفصل.

طرق الوقاية:

وأضاف الدكتور ديشمو قائلا: منع وإدارة الآثار طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي يتطلب اتباع نهج شامل، حيث يعد العلاج المناسب وفي الوقت المناسب للعدوى الأولية أمرًا بالغ الأهمية لتقليل تلف المفاصل، ويمكن وصف المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات أو العلاجات المضادة للفطريات بناء على العامل المسبب.

وبعد الإصابة بالعدوى، تعد المراقبة الطبية المستمرة ضرورية للكشف عن أي علامات تكرار أو مضاعفات، حيث يلعب العلاج الطبيعي دورًا حيويًا في الحفاظ على وظيفة المفاصل وتقليل التيبس وتحسين قوة العضلات، وقد يوصى بالأجهزة المساعدة مثل العصي أو الأقواس لدعم استقرار المفاصل وحركتها.

ويجب على الأشخاص المصابين القيام بتعديل نمط الحياة، مثل الحفاظ على وزن صحي والمشاركة في تمارين صديقة للمفاصل، لأنها يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على المفاصل المتضررة، ويمكن طلب الدعم النفسي لمعرفة إدارة الألم ومعالجة الخسائر العاطفية الناجمة عن التعايش مع التهاب المفاصل المعدي.

يمكن أن تكون الآثار طويلة المدى لالتهاب المفاصل المعدي معقدة وبعيدة المدى، ويعد تلف المفاصل والألم المزمن ومحدودية الحركة والتأثير النفسي والاجتماعي المحتمل من بين التحديات التي قد يواجهها الأفراد، ولكن يعد العلاج المبكر والشامل، إلى جانب الإدارة والدعم المستمرين، ضروريًا للتخفيف من تأثير التهاب المفاصل المعدي على صحة المفاصل ونوعية الحياة بشكل عام، ومن خلال معالجة الجوانب الجسدية والعاطفية والوظيفية للحالة يمكن للأفراد العمل على تحقيق نوعية حياة أفضل على الرغم من التحديات التي يفرضها التهاب المفاصل المعدي على الأشخاص.