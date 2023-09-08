الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4615 عبوة سجائر وتحرير 92 محضرًا للمخابز بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب، موجهًا بتكثيف حملات التموين المشتركة وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده ممدوح حماد، مدير مديرية التموين بالمحافظة، حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذّتها المديرية في الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية مغشوشة

كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، أن الحملات أسفرت عن ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن مكون من ثلاث طوابق بمركز ديروط به كميات من أدوية المضاد الحيوي والحقن المغشوشة ومجهولة المصدر والمحظور تداولها وكميات من الأدوية التي تستخدم في علاج الأمراض الحرجة المعدة للتهريب خارج البلاد.

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن هيئة الدواء المصرية وتحرر محضر بالإجراءات للعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط 11 طن دقيق بلدي داخل مطحنيّ أهالي بمركزي الغنايم وأسيوط يقومان بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بقصد إعادة نخلة وطحنه مرة أخرى؛ لبيعها على أنه دقيق فاخر  في السوق السوداء بغرض التربح من ذلك.

فضلًا عن 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بحوزة أحد الأشخاص بقصد البيع في السوق السوداء بمركز ديروط بالإضافة إلى تحرير 7 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وامتناع عن البيع وكذا سجائر مجهولة المصدر وتم مصادرة  632 علبة سجائر مختلفة الأنواع بمركز ديروط.

ضبط 3600 عبوّة سجائر

كما تم ضبط تجميع 3600 عبوّة سجائر بمركزي ساحل سليم ومنفلوط قبل بيعها بالسوق السوداء علاوة على تحرير 39 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 383 علبة سجائر وامتناع عن البيع وغلق متجر تمويني ومستودع بوتاجاز أثناء أوقات العمل الرسمية بمركز الفتح.

وخلال الحملات على المخابز تم تحرير 92 تقرير إثبات حالة للمخابز لقيامهم بإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وعدم وجود سجل زيارات ولوحة إعلانية بمراكز ساحل سليم وأبنوب وديروط وأبوتيج كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة وأسفر عن ضبط عدد 2 تجّار تموين بحوزتهم سكر تمويني ناقص الوزن و9 محاضر لتجار تموين بديروط لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر تصرف لأحد التجار في السلع التموينية بأبوتيج بكمية سلع مقدارها 16845 جنيهًا .

وأكد مدير مديرية التموين، على استمرار الحملات بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات اللواء الوزير عصام سعد، محافظ أسيوط، بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتيّ الصحة والطب البيطري والوحدات المحلية لضبط الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
حملات تموينية
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواجهة كافة صور الغش التجارى التلاعب في الاسعار محاولات احتكار السلع الأساسية ممدوح حماد مدير مديرية التموين ضبط أدوية مغشوشة داخل مخزن

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