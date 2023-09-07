محافظ أسيوط يوجه بالتوسع فى فتح معارض "أهلًا مدارس" (صور)

افتتح المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، معرض مستلزمات المدارس بمقر الغرفة التجارية المصرية بأسيوط نيابة عن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الذى تنظمه الغرفة التجارية برئاسة المحاسب عمرو أبوالعيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط.

وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسيوط والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك بحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض الذي يضم الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف وبعض السلع الغذائية المتنوعة كـ(الأرز والسكر والمكرونة وعسل النحل والزيوت ومنتجات مشتقات الألبان) فضلاً عن (قسم الملابس والأحذية، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها، الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20٪ تيسيراً على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر حيث اطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة؛ لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

واستمع نائب المحافظ لبعض المشاركين في المعرض مقدماً الشكر والتقدير لهم ولأعضاء الغرفة التجارية لمشاركتهم الايجابية في محاربة جشع بعض التجار، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع المهم وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم مزيد من المعارض وفتح المنافذ بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بنسب تخفيضات جاذبة؛ للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار، مناشداً الهيئات والمؤسسات المختلفة بالمشاركة، والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، مشيداً بجودة المنتجات ورخص أسعارها مقارنة بمثيلتها في الأسواق.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة، (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ، وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

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