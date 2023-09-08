الجمعة 08 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نادي القصة يعقد أمسية "زمن الرواية وتأثيرها على خريطة الإبداع المصري غدا

دكتور جابر عصفور
دكتور جابر عصفور

"هل كان لـ "زمن الرواية" تأثير على خريطة الإبداع المصري؟" عنوان ومحور أمسية جديدة من أمسيات نادي القصة، والتي ستعقد في الخامسة من مساء غد السبت، بمقر مركز إبداع بيت الشعر - بيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وسيشارك في اللقاء كل من الناقد القاص سيد الوكيل، الكاتبة الروائية دكتورة سهير المصادفة، الكاتب الروائي صبحي موسى، والشاعر دكتور شوقت المصري، وسيدير اللقاء الناقد شوقي عبد الحميد.

وسيتناول اللقاء مناقشة حول الانتشار الكبير الذي حظي به السرد الروائي على حساب الأجناس الأدبية الأخرى، خاصة منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، وهل كان لمقولة الناقد الراحل دكتور جابر عصفور أثرًا في هذا الانتشار، والحيثيات التي أطلقها "عصفور" في مقولته، وكيف تعامل مع موضوع الرواية، وهل ساهم دكتور جابر عصفور في بلورة مفهوم نقدي يتعلق بالرواية؟ وغير ذلك من المحاور المتعلقة بهذه القضية الأدبية.

وكان الناقد الراحل الدكتور جابر عصفور قد أطلق مقولته "زمن الرواية" في كتابه المعنون بنفس الاسم - زمن الرواية - والصادر في عام 1999. 

وفي هذا الكتاب، اعتبر دكتور جابر عصفور أن الرواية هي الجنس الأدبي الأقدر على التعبير عن مشكلات وهموم ومستجدات الواقع الحديث والمعاصر، سواء في المجالات الاجتماعية أو الواقعية أو السياسية.

كما تناول الدكتور جابر عصفور في كتابه "زمن الرواية" مراحل تطور الرواية المصرية والعربية منذ نشأتها الأولى، وكيف أسس التنوير والطبقة الوسطى أدبًا جديدًا هو الفن السردي الروائي. ويرى أن الرؤية الصاعدة في بدايات النهضة العربية انطوت على نزعة عقلانية أساسية وهي نوع من الوعي المديني الحديث، والذي يجسد وعود المجتمع وهمومه وقضاياه.

ويرجع "عصفور" في تأسيس مقولة "زمن الرواية" إلى قدرة الرواية على التقاط الأنغام المتباعدة والمتنافرة لإيقاع عصرنا الحديث، كما أن للخاصية الحوارية التي تجمع بين الأضداد، وتصل بينها وصل الجدل في نسيج معقد يتضافر فيه السرد والوصف والأحداث والشخصيات.

هل كان لـ زمن الرواية تأثير علي خريطة الإبداع المصري دكتور جابر عصفور كتاب زمن الرواية نادي القصة الناقد سيد الوكيل دكتورة سهير المصادفة بيت الست وسيلة

مواد متعلقة

"القومى للترجمة" يطرح النسخة العربية لكتاب شرق المتوسط وتكوين التيار الراديكالى

"غرفة تخص المرء وحده".. على طاولة المركز الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

قائد الأمن الوطنى الفلسطينى يكشف لـ"الدستور" أسباب عودة الاشتباكات لمخيم عين الحلوة

وزيرة الهجرة تكشف لـ"الدستور" آخر تطورات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

ضبط صاحب سيارة بزجاج فاميه دون لوحات فى مطروح

مقتل مواطن بعد الاعتداء عليه فى قرية قلما بقليوب

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

استقرار بعد ارتفاعات متتالية.. سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين: عدوان الاحتلال على مصلى باب الرحمة تصعيد للحرب الدينية

قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة وقرى جنوب جنين

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية