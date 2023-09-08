"القاهرة الإخبارية": بكين تحذر من تواجد لسفن فلبينية في بحر الصين الجنوبي

قالت السلطات الصينية، أنها حذرت ورافقت سفنا فلبينية في بحر جنوب الصين"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد أكد، أمس الخميس، أن بكين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية غير المبررة ضد الصين في قمة شرق آسيا، وقدمت احتجاجات رسمية شديدة إلى الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص ولا تسامحَ مع أي تدخل أجنبي فيه

وأدلى المتحدث بهذا التصريح ردا على الاتهامات التي وجهها مندوب الولايات المتحدة لدى قمة شرق آسيا إلى الصين بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي، أمس، خلال القمة.

وأكد المتحدث أن مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص ولا تسامحَ مع أي تدخل أجنبي فيه، مشيرا إلى أن أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان ينبع من الأنشطة الانفصالية الرامية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم الأجنبي الذي تتلقاه هذه الأنشطة.