الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" يعقد اجتماعا حول الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل بمركز الخارجة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن  في مركز الخارجة بمكتبة مصر العامة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا مع الوحدات الحزبية بقريه المنيرة و الشركة وعدد من الوحدات الحزبية بمدينة الخارجة ( الخارجة بلد - الزهور- الأمل - القلقان - السبط - المحابس )، وعددا من مواطني مدينة الخارجة عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل وعمليه الحشد الجماهيري.

 أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

وأكد عبد الحميد منصور أمين مركز الخارجة، على عمليه التنظيم أمام وخارج اللجان وحث الشباب من الجنسين علي المشاركة في التصويت الانتخابي، كما تحدث المحاسب جمال ادم أمين عام الحزب بالمحافظة علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتنظيم العمل.

تناول الاجتماع التوعية للجماهير لأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وتفعيل أدوار أعضاء الأمانة والوحدات الحزبية و النوعية، من خلال تنظيم لقاءات مع الموطنين لمشاركتهم في الحراك السياسي، و أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين أمام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية، واستعراض أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مستوى الجمهورية بشكل عام وعلى مستوى الوادي الجديد بشكل خاص.

كما تم توضيح الدور الكبير للشباب والمرأة في المشاركة في العملية الانتخابية، وحشد المواطنين وتوعيتهم .

وفي نهاية الاجتماع بعث الجميع برسالة شكر وتقدير ودعم للرئيس السيسي، وتأييدهم التام له لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية والاصلاح، كما قدم الجميع الشكر والتقدير لقيادات مستقبل وطن علي دعمهم والتواجد بصفه مستمرة وتلاحمهم مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

اختتام البرنامج التدريبي حول التحول الرقمي

في سياق آخر، اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة ، فعاليات البرنامج التدريبي المجاني الثاني "التحول الرقمي والمستقبل التقني" لأهالي قرية القصر بالمركز.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إن الأمانة واصلت تنفيذ  البرنامج التدريبي عن التحول الرقمي مجانا للخريجين وطلاب الجامعات تحت عنوان "التحول الرقمي والمستقبل التقني"، نظرا للإقبال الشديد على البرنامج وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالداخلة وهذه المرة تم التنفيذ نظرا لطلبات المواطنين في قرية القصر.

وأضاف "عبد الغني"، أن البرنامج تولى التدريب به مدربون معتمدون لدى شركة مايكروسوفت ووزارة الاتصالات ويستهدف التدريب طلاب الجامعات والخريجين بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدي المتدربين لتأهيلهم سوق العمل.

حضر ختام  البرنامج كلا من، فتح الله سيد سنوسي الأمين المساعد بأمانة الحزب بالمركز، وحاتم امام أمين التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب بالمركز، و وليد أحمد محمد الأمين المساعد بأمانة التعليم بأمانة الحزب بالمركز و سلامة محمد مدير مدرسة القصر الثانوية، وقام بالتدريب مروة عبدالشافي وأسامه صلاح فضيل.

حزب مستقبل وطن اجتماع مع الوحدات الحزبية الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم الحشد الجماهيري التصويت الانتخابي

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