الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبد الحليم قنديل: أمريكا تتصرف بطريقة رعناء مع إحساسها بزوال هيمنتها

الكاتب الصحفي عبدالحليم
الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل

أوضح الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، تفاصيل التحالف العسكري الثلاثي بين روسيا والصين وكرويا الشمالية، قائلًا: "إن الملاحظ أن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة ما يجري من تغيرات جيوسياسية وعسكرية واقتصادية في العالم كله، أنها تتصرف بطريقة رعناء متوافقة مع المزاج العصبي المتعلق بإحساسها الغريزي بزوال هيمنتها المنفردة على العرش". 

وأضاف عبدالحليم قنديل، خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية extra news، أن التصرفات العصبية الرعناء للولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى تجميع الخصوم، لافتا إلى أن هناك ما يشبه التقدم إلى تحالف عسكري ثلاثي على الأقل إلى الآن، قابل لضم دول أخرى إليه ما بين روسيا والصين وكوريا الشمالية. 

وأشار إلى أنه بالعودة إلى الخلف سنوات، كان هناك نوع من التضامن بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن مع روسيا والصين، على فكرة فرض عقوبات على كوريا الشمالية، لافتا إلى أنه في السنوات الأخيرة مع حرب أوكرانيا تغير المشهد، ومع الاستفزازات الأمريكية للصين، أصبح الأمر واضحًا، حيث لم تعد الصين ولا روسيا في تصويتات مجلس الأمن تؤيد أي قرار ضد كوريا الشمالية، ثم في الممارسة صارت كوريا الشمالية طرفًا عسكريًا، وبالمقابل الصين اعتمدت عليها كوريا الشمالية اقتصاديا، وبالنسبة لروسيا فمن الواضح أن كوريا الشمالية تتطلع إلى الاعتماد على روسيا أيضًا. 

تحالف ثلاثي روسيا الصين كوريا الشمالية برنامج حديث الأخبار

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عبد الحليم قنديل: أمريكا تتصرف بطريقة رعناء مع إحساسها بزوال هيمنتها

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