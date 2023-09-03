عبدالحليم قنديل: تكرر الهجمات الأوكرانية على جسر القرم هدفه دعائى

أوضح الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل دلالة الهجمات الأوكرانية المتواصلة والمتكررة في هذه الآونة على جسر القرم، قائلًا: "إن الدلالة واضحة، حيث بصفة عامة هناك قدر من التداخل بين ما يجري على جبهات القتال في الداخل الأوكراني بطول نحو ألف كيلو متر، وبين ما يجري سواء في القرم أو حتى في الداخل الروسي".

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية "extra news"، أنه كلما شعرت أوكرانيا ومن وراءها بأن التقدم ليس كافيًا على الجبهة، سعوا إلى تحقيق أهداف أخرى ذات طابع دعائي في كثير من الأحيان، وذات طابع مؤثر في بعض الأحيان.

- جسر القرم له طبيعة رمزية كبيرة جدًا بالنسبة لروسيا

وأوضح أن أهم ما جرى على خريطة الأسبوع الماضي من أفعال مؤثرة من هذا النوع، هو ما جرى في مطار بيسكوف غرب روسيا، حيث جرى أذى وضرر حقيقي تمثل في الإضرار بطائرتي نقل وتدمير طائرتين أخريين من طراز إيليوشن 76، لافتًا إلى أن الهجمات على القرم، والتي تتمثل في مجموع الهجمات خارج ميدان القتال، تقدر بـ190 هجمة، من موسكو إلى مناطق أخرى في روسيا إلى القرم.

وأشار إلى أن جسر القرم له طبيعة رمزية كبيرة جدًا بالنسبة لروسيا، لافتًا إلى أنه يربط بين شبه الجزيرة وبين البر الروسي، وفكرة المحاولات الأخيرة المشترك فيها بعض الأشياء، منها محاولة استعارة التكتيك الروسي في الهجمة الهجينة.