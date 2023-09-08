"صابر يا عم صابر" تشعل أجواء حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

أشعل الموسيقار العالمي عمر خيرت حفله المقام حاليا بختام فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 31 بعدد من المقطوعات الموسيقية منها مقطوعة “صابر يا عم صابر” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، خاصة أن الجمهور يحفظ اللحن بشكل كبير.

حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان القلعة

وأكد الموسيقار الكبير عمر خيرت أن مهرجان القلعة يعني له الكثير، لأنه منذ انطلاق نسخته الأولى كان ضمن الفريق الذي يقدم حفلاته، متابعًا أن مهرجان القلعة شامل ويضم جمعًا وصفه بأنه "جميل" من الناس وبه فائدة كبيرة لمصر وقوتها الناعمة.

وقال "خيرت" خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء الخميس، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ 31، إنه قدم في حفله بالمهرجان في نسخته الحالية عملين جديدين، مشيرًا إلى أن آخر مقطوعة له هي الأقرب إلى قلبه وهي اسمها "حبيبة" على اسم حفيدته.

وتابع عمر خيرت أن تغطية قناة "الحياة" للفعاليات الغنائية والفنية أمر جميل وشيء إيجابي للجمهور المصري لأنه أصبح قادرًا على متابعة الحفلات حتى وإن لم يقدر على الحضور.

ويسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة اليوم.

حضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.

وأذاعت قناة "الحياة" بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس حفلات الدورة الــ31 من مهرجان القلعة بشكل حصري على الهواء مباشرة، حيث شهدت الليلة الافتتاحية عددًا من التكريمات لنجوم وصناع الموسيقى والغناء، كما شهدت فقرة غنائية للمطربة فايا يونان وبعدها سهرة مع النجم مدحت صالح.

وتذيع قناة الحياة، على مدار أسبوعين، حفلات لأبرز وأهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ومن بينهم هاني شاكر، علي الحجار، وليد توفيق، نادية مصطفى، هشام عباس، سيمون، عمر خيرت، مصطفى حجاج، وغيرهم من أبرز نجوم الموسيقى والغناء.

تأتي إذاعة حفلات مهرجان القلعة، استمرارًا للفعاليات الفنية والثقافية التي تذيعها قناة الحياة بشكل حصري، وآخرها حفلات مهرجان العلمين وحفل مهرجان القاهرة للدراما وحفل الأساتذة ومهرجان جرش ومهرجان أسوان وغيرها من الفعاليات الفنية والثقافية.



