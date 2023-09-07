الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت فى مهرجان القلعة بـ"افتتاحية مصرية"

عمر خيرت
عمر خيرت

بدأ قبل قليل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في إطار ختام فعاليات الدورة الـ31 من ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وصعد الموسيقار الكبير على مسرح محكى القلعة وفرقته الموسيقية وسط حفاوة كبيرة من الآلاف من الجمهور المحتشد لمشاهدة حفله السنوي، حيث نفدت التذاكر خلال ساعات معدودة من طرحها للجمهور.

وبدأ عمر خيرت حفله الليلة بمقطوعته الموسيقية افتتاحية مصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور الليلة.

وقبل ساعات توافد عدد كبير من جمهور ومحبي الموسيقار عمر خيرت على مسرح المحكى، لحضور حفله المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى في دورته الـ31، ليختتم به الدورة المقامة حاليًا.

txt

توافد جماهيرى كبير على حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

تختتم الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات، بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة الفعاليات والحفلات المختلفة يوميًا.

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام الليلة مع الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي أعد برنامجًا مميزًا لحفل الليلة، حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل، حيث أصبحت حفلاته الأكثر انتشارًا ونجاحًا بين الموسيقيين في منطقة الشرق الأوسط، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبحت تذاكر حفله الأسرع مبيعًا بين الموسيقيين.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفلات مهرجان القلعة مهرجان القلعة القلعة عمر خيرت

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال