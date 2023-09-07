بدء حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت فى مهرجان القلعة بـ"افتتاحية مصرية"

بدأ قبل قليل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في إطار ختام فعاليات الدورة الـ31 من ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وصعد الموسيقار الكبير على مسرح محكى القلعة وفرقته الموسيقية وسط حفاوة كبيرة من الآلاف من الجمهور المحتشد لمشاهدة حفله السنوي، حيث نفدت التذاكر خلال ساعات معدودة من طرحها للجمهور.

وبدأ عمر خيرت حفله الليلة بمقطوعته الموسيقية افتتاحية مصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور الليلة.

وقبل ساعات توافد عدد كبير من جمهور ومحبي الموسيقار عمر خيرت على مسرح المحكى، لحضور حفله المقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى في دورته الـ31، ليختتم به الدورة المقامة حاليًا.

تختتم الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات، بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة الفعاليات والحفلات المختلفة يوميًا.

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام الليلة مع الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي أعد برنامجًا مميزًا لحفل الليلة، حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل، حيث أصبحت حفلاته الأكثر انتشارًا ونجاحًا بين الموسيقيين في منطقة الشرق الأوسط، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأصبحت تذاكر حفله الأسرع مبيعًا بين الموسيقيين.