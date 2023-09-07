الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت يبهج جمهور مهرجان القلعة بـ"خلي بالك من عقلك وضمير أبلة حكمت"

عمر خيرت
عمر خيرت

قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت فاصلًا من المقطوعات المميزة بحفله المقام حاليا بختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الحادية والثلاثين.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ومن خلال عدد من مؤلفات ومقطوعاته الموسيقية الرائعة أبهج عمر خيرت الآلاف من جمهوره بقلعة صلاح الدين الذين احتشدوا بالآلاف من أجل متابعة حفله الختامي الليلة وقدم مقطوعات مثل “ضمير أبلة حكمت وخلي بالك من عقلك وقضية عم أحمد وغيرها”.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

بدأ قبل قليل حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت في إطار ختام فعاليات الدورة الـ31 من ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وصعد الموسيقار الكبير على مسرح محكى القلعة وفرقته الموسيقية وسط حفاوة كبيرة من الآلاف من الجمهور المحتشد لمشاهدة حفله السنوي، حيث نفدت التذاكر خلال ساعات معدودة من طرحها للجمهور.

وبدأ عمر خيرت حفله الليلة بمقطوعته الموسيقية افتتاحية مصرية وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على الحضور الليلة.

تختتم الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات، بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة الفعاليات والحفلات المختلفة يوميًا.

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بدء حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت فى مهرجان القلعة بـ"افتتاحية مصرية"

 

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