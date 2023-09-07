حاكم بريانسك الروسية: طائرة مسيرة استهدفت موقعًا صناعيًا في المقاطعة

أعلن حاكم بريانسك الروسية، اليوم الخميس، عن طائرة مسيرة استهدفت موقعًا صناعيًا في المقاطعة ، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال حاكم منطقة بريانسك بجنوب روسيا إن طائرة بدون طيار أوكرانية استهدفت موقعا صناعيا اليوم الخميس، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري دون وقوع إصابات.

وقال ألكسندر بوغوماز، الذي كتب على تطبيق الرسائل تيليجرام، إنه تم إرسال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث في مدينة بريانسك.

وتقول روسيا إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية.

الجيش الأوكراني

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في وقت سابق إن 34 اشتباكًا قتاليًا وقع على خط المواجهة خلال نهار 7 سبتمبر، وأن الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا "لا يزال صعبًا".

وقالت في تقييمها المسائي إن الجيش الأوكراني صد هجمات في مناطق كوبيانسك وباخموت وأفدييفكا.

وذكرت أن "قوات الدفاع الأوكرانية تواصل تنفيذ عملية هجومية في اتجاه ميليتوبول وتدمير العدو وتحرير الأراضي المحتلة خطوة بخطوة".

وقال حاكم المنطقة سيرهي ليساك إن غارة جوية متأخرة على مدينة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك أدت إلى إصابة شخصين بعد قصف متواصل للمنطقة طوال اليوم.

وقال ليساك إن الجريحين، وهما امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا ورجل يبلغ من العمر 57 عامًا، أصيبا بشظايا.

وأضاف أن النيران اشتعلت في منزل وأصيب عدد آخر بأضرار. وأضاف أن القصف الروسي لبلدة أخرى هي بوكروفسك أدى إلى نشوب حريق.

تعرضت البنية التحتية للميناء الأوكراني في إسماعيل لأضرار في وقت سابق من يوم 7 سبتمبر في هجوم روسي آخر بطائرة بدون طيار.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، إن صومعة حبوب ومباني إدارية تضررت في الهجوم على ميناء نهر الدانوب جنوب غرب أوديسا، وأضاف أن شخصا أصيب في الهجوم، وهو الرابع على ميناء نهر الدانوب الرئيسي في أوكرانيا خلال الأيام الخمسة الماضية.

وأعلن الجيش الأوكراني عن إسقاط 25 طائرة من أصل 33 طائرة بدون طيار قال إن روسيا أطلقتها. وأضافت أن معظمها استهدف منطقة أوديسا لكن بعضها استهدف أيضًا منطقة سومي الشمالية.

كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية لتصدير الحبوب في أوكرانيا وسط محادثات حول استئناف صفقة حبوب البحر الأسود التي من شأنها أن تسمح بتصدير الحبوب دون عوائق من الموانئ الأوكرانية.