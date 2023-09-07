الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبلة: فكرة المذكرات بدأت من رغبتى فى الحكى عن فترتى الجامعية لثرائها

الفنان التشكيلي،
الفنان التشكيلي، محمد عبلة،

كشف الفنان التشكيلي، محمد عبلة، عن كواليس حياته الفنية والشخصية. 

وقال خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس: أكثر من تأثرت به من الفنانين هو سيف وائلي".

 وأضاف: "تعلمت أوجها متعددة للفنون من نحت وتصوير وجرافيك كي أستطيع التعبير عن أفكاري".

وتابع: "جذبتني الطبيعة في لبنان وشهدت بعدها الحرب الأهلية وكانت مغامرة صعبة".

وأكمل: "فكرة المذكرات بدأت من رغبتي في الحكي عن فترتي الجامعية لثرائها".

محمد عبله صفاء النجار اطياف فضائية الحياة

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