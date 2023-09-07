صفاء النجار: زوج مارجريت كين استغل موهبتها بالرسم ووصل للعالمية

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إنه في خمسينيات القرن العشرين اضطرت الشابة الأمريكية مارجريت أن تستغل موهبتها وترسم لوحات عامة وتبيعها في الشوارع بعد أن تركها زوجها دون مأوى.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن مارجريت كانت تبيع اللوحات بثمن قليل للغاية لأنها إمرأة حتى قابلت رسام آخر يدعى “وتر كين” والذي أبدى إعجابه الشديد برسوماتها التي ترسم فيها الأطفال بأعين كبيرة وحزينة، وبعد فترة عرض عليها الزواج.

وأشارت إلى أن “وتر” بدء يسوق للوحاته ولوحات مارجريت، ولكن لوحاتها كان عليها إقبال كبير، وأغرم الناس بها، مشيرة إلى أن زوجها الجديد “وتر” أقنعها أن توقع اللوحات باسمه لأن المعجبين يشتروا اللوحات التي ترسمها امرأة.

وأكدت أن لوحات مارجريت كين سارت موضة في كل أسواق الفن في العالم وبيع منها ألاف النسخ، ومنذ ذلك الوقت تحولت إلى آلة رسم ترسم المزيد والمزيد من اللوحات، حتى أهملت ابنتها، ولكن تحولت حياة زوجها وفتح معرض للوحاته.

وأوضحت أن الوضع استمر لسنوات حتي اكتشفت مارجريت أن لوحات زوجها موقعه بأسم شخص آخر، وأن زوجها صار الفنان الأول عالمياً لا يعرف الرسم، فواجهته فرد عليها بكلمة واحدة سأقتلك، فالتزمت الصمت، حتي تمكنت من الهرب إلى هاواي وعندما طلبت الطلاق وافق بشرط أن تقوم برسم 100 لوحة له وأن تكتب اعتراف منها بكامل حقوقه في كل اللوحات التي رسمتها، فوافقت ولكن كل هذه الضغوط دفعتها أن تبيح بالسر وأن ترفع قضية على وتر كين في محكمة هاواي لتأخذ حقها.