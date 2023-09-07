الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زوروني كل سنة مرة".. كورال تنمية المواهب يبهر جمهور مهرجان القلعة بالأغاني التراثية

فريق كورال شباب
فريق كورال شباب مركز تنمية المواهب

واصل فريق كورال شباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية إبهار جمهور حفل ختام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر من خلال تقديم عدد من الأغاني التراثية.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وقدم فريق الكورال عدد من الأغنيات مثل" زوروني كل سنة مرة، واسأل روحك، ويونس" وعدد كبير من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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بدء الحفل الختامي لفعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (بث مباشر)

بدأت قبل قليل فعاليات الليلة الختامية للدورة الـ 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبدأ كورال تنمية المواهب الحفل قبل حفل عمر خيرت من خلال أوبريت الليلة الكبيرة وسط تفاعل كبيرة من الجمهور مع الأصوات المصرية الرائعة.

تختتم الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة الفعاليات والحفلات المختلفة يوميا.

وقررت إدارة المهرجان أن يكون مسك الختام الليلة مع الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي أعد برنامجًا مميزًا لحفل الليلة حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل حيث أصبحت حفلاته الأكثر انتشارا ونجاحا بين الموسيقيين في منطقة الشرق الأوسط واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وأصبحت تذاكر حفله الأسرع مبيعًا بين الموسيقيين.

 

 

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