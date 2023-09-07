الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

بدء الحفل الختامي لفعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (بث مباشر)

قناة الحياة
قناة الحياة

بدأ قبل قليل البث الرسمي للحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء عبر شبكة تليفزيون الحياة وهو الحفل الذي  يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تختتم الليلة فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بعد أسبوعين من النجاحات التي حققتها الحفلات المختلفة وتصدر التريند في عدد كبير من الحفلات بالإضافة إلى إلى الانتشار الكبير للمهرجان بعد النقل الحصري لشبكة تليفزيون الحياة للفعاليات والحفلات المختلفة يوميًا.

وقررت إدارة المهرجان ان يكون مسك الختام الليلة مع الموسيقار العالمي عمر خيرت الذي أعد برنامجًا مميزًا لحفل الليلة حيث يقدم بصحبة فرقته الموسيقية عددًا من أهم مقطوعاته التي قدمها على مدار مشواره الفني الطويل حيث أصبحت حفلاته الأكثر انتشارا ونجاحا بين الموسيقيين في منطقة الشرق الأوسط واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وأصبحت تذاكر حفله الأسرع مبيعا بين الموسيقيين.

وينتظر الجمهور بالملايين في مصر والوطن العربي مشاهد حفل الموسيقار الكبير على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة التي تلقت إشادات عرضه خلال الفترة الماضية لنقلها الفعاليات حصريًا على شاشتها مع تقديم تغطية إعلامية مميزة مع لقاءات مميزة مع كل نجوم الحفلات بالمهرجان.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفل عمر خيرت عمر خيرت مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مهرجان القلعة

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