الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لحلاق بتهمة الاتجار في الهيروين بالجيزة

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5 بأكتوبر، بمعاقبة حلاق بالسجن المشدد 6 سنوات فى اتهامه بالاتجار في الهيروين. 

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي وعضوية المستشارين الحسن نجم الدين الكردي ومحمود أحمد الحفناوي وأمانة سر محمد هاشم ومحمد عوض.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4861 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1531 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهم “أحمد.م” ، 32 سنة، المهنة حلاق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وتم ضبطبه متلبسًا بحيازة تذاكر الهيروين وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الجيزة حلاق السجن المشدد الهيروين

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