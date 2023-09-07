الفنان هاني عادل يطالب أمام الحوار الوطني بالنهوض بأوضاع "موسيقى الشارع"

أكد الفنان هاني عادل، أهمية أن نكون أمام (صناعة الإيفينت) في مصر من خلال إقامة الحفلات ومصر لديها الأماكن التي تستطيع الاستفادة من هذه الصناعة التي تحدث في دول كثيرة وتمثل جزء كبير من الدخل القومي.

جاء ذلك فى جلسة الصناعات الثقافية بالحوار الوطني، مؤكدا أن المزيكا هي أم الفنون وبالتالي صناعة المزيكا وتطويرها بشكل مستمر خاصة أنه مصدر ربح كبير مشيرا إلى أهمية زعادة مزيكة الشارع مرة أخرى وتحديد أماكن خاصة بها وليكن في ممشى مصر.

ولفت إلى أن مزيكة المهرجانات خرجت من الشارع وبالتالي حدث حولها تجاوب كبيربعيدا عن كوننا نتفق معها أو نختلف وبالتالي لابد أن نكون أمام جهود تطوير لصناعة المزيكا بشكل عام.

واختتم حديثه بشأن الحديث عن الإطارات الخاصة بعمل حفلات من فنانين بالخارج داخل مصر ان يتم مراجعة الأمر بشكل كامل من جانب الدولة قبل الموافقة بشكل نهائي.