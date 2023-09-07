الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يغادر إلى برلين للمشاركة فى المؤتمر الدولى من أجل السلام

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، العاصمة المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الألمانية برلين لزيارة البلاد والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للسلام، الذي تنظمه جمعية "سانت إيجيديو" في الفترة من ١٠ إلى ١٢ سبتمبر الحالي. 

ومن المقرَّر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته لبرلين، السيد فرانك فالتر شتاينماير، رئيس الجمهورية الألمانية، وعددًا من قادة الأديان والمجتمعات، والشخصيات السياسية؛ لبحث سبل تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية، ومكافحة تزايد وتيرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومناقشة سبل التصدي للإساءة للمقدسات الدينية وظاهرة العداء للإسلام والمسلمين. 

كما من المقرَّر أن يجتمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بممثلي المجتمع الإسلامي في ألمانيا لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر لمسلمي ألمانيا، وتسهيل توافد الطلاب المسلمين للدراسة في جامعة الأزهر من خلال زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة من الأزهر لأبناء المسلمين في ألمانيا، وإلحاق الأئمة الألمان للتدريب بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وكان شيخ الأزهر الشريف، استقبل  بمشيخة الأزهر، السيد إيهاب عبدالحميد، سفير مصر الجديد لدى باكستان، والسيدة عبير علم الدين، سفير مصر الجديد لدى موريشيوس، والسيد أحمد مصطفى، سفير مصر الجديد لدى سنغافورة.

 

 

المؤتمر الدولي من أجل السلام شيخ الأزهر شيخ الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين جمعية سانت إيجيديو دعم الأزهر لمسلمي ألمانيا

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