نائب رئيس "مستقبل وطن": عهد الرئيس السيسى هو عهد التعددية الحزبية

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إنه سعيد بالمشاركة فى هذه الفعالية على أرض محافظة الشرقية، تزامنًا مع احتفال الشرقية بعيدها القومى، لافتًا إلى حضور كافة أحزاب محافظات مصر.

وأضاف عابد، أن مصر لم تر تعددية حزبية، مثلما تراها الآن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى جعل الأحزاب تتنفس مرة أخرى.

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد فتح المجال للشعب للتعبير عن مطالبه، فقد تم تقديم آلاف طلبات الإحاطة خلال النواب لتحقيق مطالب المواطنين.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، منذ قليل، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.