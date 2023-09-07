الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

عربات اسعاف
عربات اسعاف

شهدت شوارع الجيزة 3 حوادث مرور خلال 60 دقيقة أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 7آخرين واحتراق أتوبيس.

ففي الواقعة الأولى لقى شخص مصرعه في حادث تصادم بدائرة القسم بالجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى  مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوجود حادث تصادم ومتوف بدائرة القسم وبالانتقال تبين أثناء سير مسن 60 سنة بالطريق اصطدم به أتوبيس، مما أدى إلى وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على الأتوبيس وقائده ، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد على عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بالجيزة

وفي الواقعة الثانية أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي تجاه أكتوبر بالجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص.

نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر

وبالانتقال تبين أثناء سير ميكروباص على الطريق الأوسطي بدائرة القسم انفجر الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها وإصابة 7 أشخاص من مستقليها، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

السيطرة على حريق أتوبيس رحلات 

وفي الواقعة الثالثة اندلع حريق في أتوبيس رحلات بالكامل دون وقوع إصابات بالصف في الجيزة، وجرى إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل أتوبيس رحلات

تلقت عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس رحلات، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أثناء سير أتوبيس رحلات يستقله 40 شخصًا، إذ فوجئ سائق الأتوبيس بتصاعد أدخنة من الكوتش فقام بالتوقف على جانب الطريق وإنزال الركاب بالكامل، وعقب ذلك فوجئ باشتعال الأتوبيس بالكامل دون أي إصابات.

وجرى السيطرة على الحريق من قوات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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