إصابة شخصين فى حادث تصادم بالحوامدية

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بتوك توك أعلى طريق مصر أسيوط الـزراعي نطاق الحوامدية في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي نطاق الحوامدية في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بتوك توك بمنطقة الحوامدية في الجيزة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.