الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالحوامدية

حادث
حادث

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بتوك توك أعلى طريق مصر أسيوط الـزراعي نطاق الحوامدية في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق مصر أسيوط الزراعي نطاق الحوامدية في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بتوك توك بمنطقة الحوامدية في الجيزة، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

سيارة ملاكي توك توك طريق مصر أسيوط الزراعي الحوامدية حادث مرورى غرفة عمليات الجيزة

مواد متعلقة

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

إصابة 4 فى حادث تصادم أعلى الطريق بحدائق أكتوبر

حوادث الجيزة.. حريق شقة فى المنيب ووفاة 4 إثر حادث تصادم بالصف

مصرع عاملين فى حادث تصادم بـ6 أكتوبر

مصرع مدرس بحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالمنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

الأكثر قراءة

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المُنهار

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

رسميًا.. الشباب السعودى يعلن رحيل مدربه ويستعين بمدرب الإسماعيلى السابق

الأرصاد تكشف ذروة موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد وموعد انتهائها

اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال