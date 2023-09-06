"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

لقي سائق مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي في مصرف بهنيا دائرة مركز ديرب نجم وتم انتشال السيارة ونقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم باستقبال "محمد ف م ع"، 35 سنة، سائق، مقيم مركز ميت غمر "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي في مصرف بهنيا، دائرة مركز ديرب نجم، وتم انتشال السيارة ونقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى ديرب نجم تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة

مصرع عامل صدمته سيارة بالشرقية

لقي عامل مصرعه إثر وقوع حادث اصطدام سيارة به على طريق مصر الإسماعيلية، دائرة العاشر من رمضان.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، باستقبال "أحمد ا ق"، 40 سنة، عامل، مقيم المنير دائرة مركز بلبيس "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

مصرع شاب اصطدمت دراجته البخارية بشجرة فى الشرقية

لقي شاب مصرعه إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل خاص به، بشجرة، على طريق عزبة الكاشف دائرة مركز منيا القمح.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارًا، يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين، باستقبال "مصطفى م م ا" 15 سنة، مقيم عزبة الكاشف دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة".

وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.