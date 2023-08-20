الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

باعة مانجو.. حقيقة فيديو إيقاف بلطجية للسيارت بطريق الإسماعيلية

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى يقومون باستيقاف قائدى السيارات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل بشأن الادعاء بوجود بعض الخارجين على القانون يقومون باستيقاف قائدى السيارات عنوة بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم على طريق (مصر/الإسماعيلية) الصحراوى لبيع ثمار الفاكهة لهم.

بالفحص تبين أن المذكورين من العاملين بمزارع الفاكهة  القريبة من الطريق وأنهم كانوا يقومون بعرض منتجاتهم للبيع مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة بالطريق المشار إليه بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم ولم يستدل كون المذكورين من العناصر الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم وصرفهم.

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