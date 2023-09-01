إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 11 شخصًا فى حادث تصادم على الطريق الدائري في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا بين سيارتين وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين "2748 ن ص ر تمناية" و"9543 ق م د ميكروباص" أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، إبراهيم محمد، 54 سنة، وشقيقه عبدالفتاح 33 سنة، عبدالرحمن خليل، 13 سنة.

كما أصيب: محمد حيدر، 70 سنة، أميرة محمد، 24 سنة، أنور محمد، 30 سنة، إسلام محمد، 20 سنة، عبدالباسط سيد، 12 سنة، أحمد محمد، 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالحادث.