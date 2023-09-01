الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم بالمنيا

حادث
حادث

أصيب 11 شخصًا فى حادث تصادم على الطريق الدائري في مركز مغاغة شمال محافظة المنيا بين سيارتين وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين "2748 ن ص ر تمناية" و"9543 ق م د ميكروباص" أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز مغاغة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا وهم: عبد الرحمن علي، 29 سنة، أحمد هاشم 17 سنة، إبراهيم محمد، 54 سنة، وشقيقه عبدالفتاح 33 سنة، عبدالرحمن خليل، 13 سنة. 

كما أصيب: محمد حيدر، 70 سنة، أميرة محمد، 24 سنة، أنور محمد، 30 سنة، إسلام محمد، 20 سنة، عبدالباسط سيد، 12 سنة، أحمد محمد، 13 سنة، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالحادث.

المنيا اصابة 11 شخص تصادم ميكروباص وتمناية الطريق الدائري بمغاغة مستشفي مغاغة المركزي

مواد متعلقة

العثور على جثة طفل مجهول الهوية داخل ترعة بسمالوط المنيا

إصابة 8 فى حادث تصادم على صحراوى المنيا

الأكثر قراءة

وفاة رجل الأعمال محمد الفايد ودفنه فى لندن (صور)

خبير اقتصادي: مهرجان العلمين روج لمصر سياحيًا واقتصاديًا وجذب مليون زائر

خبير سياحى: مهرجان العلمين نجح فى جذب استثمارات تُقدر بـ17 مليار دولار

"وحياة دموعك يا كامل هننجح".. الوزير يكشف سر بكائه ورسالة الرئيس السيسى له

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"الوزير" يكشف كواليس أحداث مجلس الوزراء: "قالوا للمتظاهرين اللي هيخرج هنكسر رجله"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مخلفات تطهير الترع

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «8-5»

أحمد الصغير

لماذا أؤيد الرئيس؟.. المصريون والسيسى وعصا موسى «4»

مؤمن المحمدي

تفسيرات مختلفة أم نصوص مختلفة؟

د.كريمة الحفناوى

تجارب الحركات النسائية فى الخروج من الأزمات

محمد عبدالعزيز

النقراشى.. وأخلاق العلماء

لواء. محسن الفحام

المحافظات الواعدة

محاسن السنوسي

وداعًا أغسطس

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال