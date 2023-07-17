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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الغربي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا؛ بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي مركز العدوة في المنيا بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

أسفر الحادث عن مصرع إبراهيم يعقوب سعد، 25 سنة مقيم القاهرة وإصابة 6 آخرين، بينهم، وهم مروان إسلام ناجح 3 شهور، طارق صلاح علا 15 سنة، ناهد مروان عنتر 35 سنة، أبانوب نمر جرجس 19 سنة، إسلام ناجح فكري 25 سنة، عادل شحاتة زاخر 42  سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي تحت تصرف النيابة.

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