الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 11 في انقلاب "ميكروباص" على الصحراوي الشرقي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة  النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظةالمنيا بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية  إلى موقع حادث الانقلاب، حيث تبين مصرع روحية ابوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج بينما أصيب  11 آخرين هم اشرف محمود سيد 19  سنة واحمد محمود شعيب 31 سنة وسناء السيد محمود 26 سنة وهناء ابراهيم طارق 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد عاطف صديق 28 سنة واحمد ناصر ابو رحاب 21 سنة واحمد محمود ابراهيم 23 سنة علاء الدين محمد حسن 36 ستة واحمد صبرة عبداللطيف 30سنة والسيد فتحي على 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفاه والسيارة تحت تصرف النيابة العامة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مصرع سيدة اصابة 11 شخص انقلاب سيارة ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي بابوقرقاص جميعهم من محافظة سوهاج مستشفي ملوي التخصصي

الأكثر قراءة

"النقل" توفر طريقة جديدة لحجز تذاكر السكة الحديد

"الهجرة" تدعو المصريين بالخارج لسرعة التسجيل فى مبادرة "تسوية المواقف التجنيدية"

ضبط وإيقاف 8 حالات بناء مخالف فى "مغاغة" بالمنيا

القصة الكاملة لتورط أمريكا فى الحرب البيولوجية ونشر فيروسات قاتلة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي التين خلال أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس