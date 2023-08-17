مصرع سيدة وإصابة 11 في انقلاب "ميكروباص" على الصحراوي الشرقي الجديد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 11 آخرين جميعهم من محافظة سوهاج، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، جنوب مدخل مركز أبوقرقاص جنوب محافظةالمنيا بسبب السرعة الزائدة.

على الفور انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع حادث الانقلاب، حيث تبين مصرع روحية ابوزيد رضوان 65 سنة مقيمة بمحافظة سوهاج بينما أصيب 11 آخرين هم اشرف محمود سيد 19 سنة واحمد محمود شعيب 31 سنة وسناء السيد محمود 26 سنة وهناء ابراهيم طارق 7 سنوات وشقيقتها رقية 6 سنوات ومحمد عاطف صديق 28 سنة واحمد ناصر ابو رحاب 21 سنة واحمد محمود ابراهيم 23 سنة علاء الدين محمد حسن 36 ستة واحمد صبرة عبداللطيف 30سنة والسيد فتحي على 42 سنة مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثة المتوفاه والسيارة تحت تصرف النيابة العامة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.