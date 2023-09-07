بعد أغنية حمايا العزيز.. كيف قدم مدحت صالح أغانى أسرية؟

قدم الفنان مدحت صالح عددًا كبيرًا من الأغاني الناجحة والمميزة، وحظى برصيد غنائي كبير بباقة من الأغاني المنوعة، وحرص على تقديم نوعية من الأغاني حظيت على اهتمام ونجاح جماهيري كبير، حيث تخص الأسرة لذلك تمس القلوب منذ الوهلة الأولى من سماعها.

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية كيف قدم مدحت صالح أغاني أسرية؟.

بنتي وحبيبتي

حققت أغنية “بنتي وحبيبتي” للفنان مدحت صالح، نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وساحقًا، فور طرحها ضمن أحداث مسلسل “أبوالعروسة”.

مسلسل “أبوالعروسة”، يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم مدحت صالح وسوسن بدر ونرمين الفقي وسيد رجب ورانيا فريد شوقي ومحمود حجازي وميدو عادل ومحمد حاتم وأمانى كمال، من تأليف هاني كمال، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإخراج كمال منصور.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة، كما ينتمي العمل لنوعية الأعمال التي تتكون من 60 حلقة.

ابن أبويا

وحظيت أغنية "ابن أبويا" التي خطفت قلوب الجمهور على قبول كبير، خاصة أن كلماتها مؤثرة بشكل كبير وتتحدث عن الأب ومجهوده الكبير مع الأبناء، وكانت ضمن أحداث مسلسل “رحيم” بطولة ياسر جلال.

انتي حلوة في كل وقت

طرح مدحت صالح أغنية "انتي حلوة في كل وقت" بمناسبة عيد الأم، كما قرر مدحت أن يشارك جمهوره الكليب بإرسال صور لهم رفقة أمهاتهم، وحققت نجاحًا كبيرًا وقتها.

حمايا العزيز

أما أغنية "حمايا العزيز" طرحها مدحت صالح مساء اليوم، والتي تتحدث عن الحما وتوجيه شكر لكل والد عروس بمجهوده الكبير في تربية بناتهم، ولاقت اعجاب جمهوره فور طرحها على يوتيوب.