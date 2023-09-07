الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الانتقالي في الجابون يعين المعارض للرئيس المخلوع بونجو رئيسًا للوزراء

الجابون
الجابون

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون أنه سيعين ريمون ندونج المعارض للرئيس المخلوع بونجو رئيسًا للوزراء، وفقًا للتلفزيون الرسمي. 

حيث أعلن التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري في الجابون عين يوم الخميس ريموند ندونج سيما، المعارض البارز للرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا، رئيسا مؤقتًا للوزراء في أعقاب الانقلاب الذي شهدته البلاد في 30 أغسطس.

وشغل ندونج سيما، وهو اقتصادي يبلغ من العمر 68 عاما، منصب رئيس الوزراء في عهد بونجو من عام 2012 إلى عام 2014 قبل أن يصبح منتقدا ويتحداه في نهاية المطاف دون جدوى في الانتخابات في عامي 2016 و2023.

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وبدأ القائد العسكري الجديد للجابون إصدار عفو عن المنشقين والتقى بوسيط إفريقيا الوسطى في البلاد، في أعقاب الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي والذي أسدل الستار على حكم أسرة بونجو الذي استمر 55 عامًا.

وأعلن التلفزيون الحكومي، يوم الثلاثاء، أن الجنرال بريس أوليغي نغويما التقى برئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين آركانج تواديرا، في أعقاب الانقلاب الذي وقع في 30 أغسطس.

الرئيس الانتقالي الجابون ريمون ندونج للرئيس المخلوع بونجو

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