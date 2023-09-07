مقرر لجنة الشباب: جهود التمكين السياسي للشباب متواصلة في مصر

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية عملت على جهود متواصلة طوال الفترات الماضية من أجل تمكين الشباب بشكل حقيقي.

جاء ذلك فى جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية في الحوار الوطنى، مؤكدا أن هذه الجهود تمت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم كان هناك إصرار على تمثيل أكبر من الشباب أمام الحوار الوطني للاستماع لهم على كافة المستويات.

ولفت مقرر لجنة الشباب، إلى أنه بجانب جهود التمكين أصبحنا أمام كيانات شبابية تدعم شباب مصر على راسها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن ثم اليوم نشهد جلسة التمكين السياسي للشباب ودعم الأنشطة الطلابية لمواصلة الشباب والتمكين على أرض الواقع.

في سياق آخر، أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يستهدف توصيات تراعي المناخ العام ومتطلبات الدولة المصرية، مشددا على أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق لجنة الشباب في طرح رؤية موضوعية.

وقال زكي القاضي خلال مناقشة قضية التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والمدرجة ضمن لجنة الشباب بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، إن الشباب عليهم دور كبير في محاربة التشويش لأنهم الحاضر والمستقبل.





وانطلقت منذ قليل جلسات الأسبوع السادس للمحور المجتمعى بالحوار الوطني، حيث تتضمن جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، بعد أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.