اتحاد جدة يعلن التعاقد مع المدافع الإيطالى لويز فيليبى

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع الإيطالي لويز فيليبي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن يغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي بحلول الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم الخميس.

ونشر النادي فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، يتحدث خلاله أحد الأشخاص عن جودة اللاعبين الإيطاليين والأسماء التي قدموها للكرة وفي نهاية الفيديو يعلن انضمام لويز فيليبي لصفوف اتحاد جدة.

ولم يكشف النادي، حتى الآن، عن مدة عقد فيليبي مع الفريق.



لويز فيليبي، صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته في البرازيل ضمن صفوف شباب نادي إيتوانو وانتقل للفريق الأول في يناير 2016، ثم رحل لنادي لاتسيو في صيف العام نفسه وأعير لنادي ساليرنتيانا لمدة موسم وعاد للاتسيو ولعب ضمن صفوفهم 5 مواسم قبل الانضمام لريال بيتيس في صيف 2022.

ويجيد لويز فيليبي اللعب في مركز قلب الدفاع، مما يجعله بديلًا مناسبًا لأحمد حجازي، قائد الفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، ومازال يخضع لعمليات التأهيل قبل العودة للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وأبرم اتحاد جدة العديد من الصفقات الهامة قبل بداية الموسم الجاري وعلى رأسها التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيلي فابينو، والبرتغالي فيليبي جوتا.