الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوقائع المصرية تنشر قرار "الكهرباء" لإقامة خط الزقازيق ـ منيا القمح

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 182 لسنة 2023 والمتضمن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (8، 9) للخط الكهربائى الزقازيق 500/ منيا القمح جهد 66 كيلوفولت بطول (44 كم) بمحافظة الشرقية بالقوة الجبرية على الأرض التى يمر بها هذا الخط، طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة.

ونص قرار وزارة الكهرباء رقم 182 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 30/7/2023 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى مذكرات رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 29/11/2022،22/1/2023 ، 8/2/2023 ، 15/6/2023 ، 24/7/2023 ؛

 مـادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (8، 9) للخط الكهربائى الزقازيق 500 / منيا القمح جهد 66 كيلوفولت بطول (44 كم) بمحافظة الشرقية بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى: م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد الأرجل المحافظة 1 8 E 15 × 15 32.25 4 الشرقية 2 9 E30 18 × 18 30.1 4 أعمال الحفر لكل برج أعمال الإحلال للتربة لكل برج أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج أعمال العزل بالبيوتامين لكل برج . أعمال الردم من تربة الحفر . أعمال تركيب العازلات وشد الموصلات وسلك الأرضى للبرجين . 

مـادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية ويودع بمكتب الشهر العقارى المختص وعلى جميع المختصين تنفيذه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور/ محمد شاكر المرقبى كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ البرجين رقمى (8 / 9) بالخط الكهربائى (الزقازيق 500 / منيا القمح) جهد 66 ك. ف بنطاق محافظة الشرقية 

الوقائع المصرية قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محافظة الشرقية قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قـرار وزارى رقم 182 لسنة 2023 مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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