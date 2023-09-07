أبرزها العناية بالبشرة.. تعرف على فوائد زهور الياسمين

يتم الاحتفاء بزهرة الياسمين أو "ملكة الليل" منذ فترة طويلة لخصائصه العلاجية حيث بخلاف عطره الآسر، يتم الترحيب بالياسمين لطبيعته الغنية بمضادات الأكسدة مما يحمي البشرة.

بينما يحتل باكوتشيول المتجذر في تلأيورفيدا القديمة مكانة محترمة كبديل طبيعي للريتينول حيث تحفز هذه الجوهرة النباتية إنتاج الكولاجين، مما يقوي أساس البشرة ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يمتد فوائده إلى تحسين ملمس البشرة ولونها، مما يمنحها بشرة مشرقة وخالية من العيوب، وقد اكتسب هذان المكونان الطبيعيان شعبية في عالم العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل ويستخدمان في العديد من منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك الأمصال والزيوت حيث يمثلان مزيجًا متناغمًا في السعي للحصول على بشرة أكثر صحة وشبابًا.

خصائص مضادة لحب الشباب ومطهرة

تعتبر خصائص الياسمين المطهرة والمضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات علاجًا فعالاً لتهيج الجلد والأكزيما والطفح الجلدي والتهاب الجلد وحب الشباب، وتشمل مكوناته حمض البنزويك وبنزوات البنزيل، وهي مواد كيميائية تقتل وتثبط البكتيريا والفطريات.

يمكن لزيت الياسمين الأساسي أن يسرع من شفاء الجروح ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى، ويساعد في تقليل التهيج والالتهاب الأحمر.

يقلل من ندبات حب الشباب وفوائد مضادة للشيخوخة

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في الياسمين يحمي البشرة من الجذور الحرة مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث الذي يسبب الشيخوخة المبكرة، ونتيجة لذلك فهو مفيد في تلاشي الندبات وعلامات التمدد والبقع الداكنة وتحسين مرونة الجلد.

سيساعد الياسمين في الحفاظ على مظهر البشرة شابة ونضرة، تقول بعض الدراسات أن الياسمين يجب أن يكون عنصرًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة قبل النوم كل ليلة خذي بعض الوقت لفرك بضع قطرات من الزيت العطري على وجهك ورقبتك قبل وضع المرطب الليلي.

سيساعد ذلك على إبطاء عملية ظهور الخطوط الدقيقة على الجلد حيث يساعد الزيت على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على ملء المساحة التي خلقتها التجاعيد.



الترطيب

يُستخدم الياسمين تقليديًا لاستعادة بريق البشرة ويساعد على توازن الرطوبة في الجلد لتقليل الجفاف بشكل طبيعي دون سد المسام.

في كثير من الأحيان تتعرض البشرة المعرضة لحب الشباب للجفاف، مما يؤدي إلى الإفراط في إنتاج الزهم الذي يسبب حب الشباب، سوف يرطب الياسمين البشرة بشكل طبيعي لموازنة إنتاج الزهم.



يوحد لون البشرة يعتبر زيت الياسمين العطري بمثابة منشط للحصول على بشرة جميلة ومتوازنة ومتوهجة، فهو يتخلص من البقع الداكنة، بالإضافة إلى أنه يساعد على تفتيح ندبات حب الشباب مع مرور الوقت ويكشف عن بشرة صحية ومشرقة.