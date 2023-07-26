الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شجرة المانجو بـ25 جنيهًا.. إقبال كبير علي معرض زهور حدائق أكتوبر

مهرجان الزهور
مهرجان الزهور

في ظل اهتمام القيادة السياسية بخطة الدولة المستدامة 2030 والحفاظ علي البيئة والإهتمام بالمساحات الخضراء للحفاظ علي الجو البيئي وبيع احتياجات الزراعة وشتلات الأشجار بأسعار مخفضة تحت رعاية جهاز حدائق أكتوبر لمساعدة الأهالي ومحبي النباتات الزراعية بأسعار مدعمة.

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وشهد مهرجان حدائق أكتوبر، على مدار يومين، إقبالًا من المواطنين للتمتع بالأجواء الطبيعية وشراء لوازمهم من النباتات والشتلات، التي تنوعت ما بين نباتات “زينة، وزهور، ونباتات مثمرة” والذي اتخذ شعار "محاربة الغلاء" عنوانا له لشراء مستلزماتهم من المواد الزراعية.

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مهرجان الزهور يُعد من أضخم معارض المدن الجديدة ويضم أكثر من 50 شركة زراعية متخصصة، تعرض منتجاتها بأسعار مخفضة، حيث تبدأ أسعار شجر الفواكهة من 25 جنيهًا في حين تبلغ أسعارها خارج المعرض 80 جنيهًا.

ويضم المعرض عدد كبير من الشتلات والأشجار مثل الزيتون والمانجو والخوخ والتين والبرتقال وغيرها من النباتات الطبيعية والزينة.

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ويقام مهرجان الزهور في منطقة “ابني بيتك” ويستمر حتى 15 سبتمبر، لتقديم خدمات لسكان مدينة حدائق اكتوبر ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

 ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات الزراعية المتخصصة، وأصحاب المشاتل وبعض شركات الأسمدة، والمبيدات الزراعية، واللاند سكيب، وشركات تربية الحيوانات الأليفة والعصافير، وشركات صناعة التمور وزيت الزيتون، وعسل النحل، ونباتات طبية وعطرية ومواد طبيبعية وتمور.

الحفاظ على البيئة الزيتون الزهور الشتلات جهاز حدائق أكتوبر مهرجان الزهور

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