مرنّم ومعلق صوتي.. أفلام كنسية للفنان ماجد الكدواني

تصدر اسم الفنان ماجد الكدواني محركات البحث «جوجل» مؤخرًا عقب استضافة الفنانة إسعاد يونس له في برنامج «صاحبة السعادة» وعلى الرُغم من انه تحدث عن الكثير من أعماله الفنية، إلا أن هناك جانب لم يتطرق إليه الحوار ولا يعرفه الجمهور، وهو أدواره في أفلام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بطولات اجتماعية وكنسية

كان للفنان ماجد الكدواني أدوار قمة في الأهمية في أفلام الكنيسة فكان له دور البطولة في فيلم «ضيف من السما»، الذي يجسد فيه السيرة الذاتية للراهب الضرير أندراوس وهو من رهبان دير القديس العظيم الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمحافظة المنيا، شارك بالفيلم كوكبة من نجوم الميديا مثل الفنان جميل برسوم، وهو من انتاج شركة بافلي فون وسيناريو وحوار حسام حليم، واخراج عماد فؤاد.

كما شارك في البطولة الفيلم الاجتماعي «بداية تاني»، والذي يقدم رسالة الى كل زوجين مصريين بضرورة حل المشكلات التي تواجههما بشكل ودي وهادئ، ويقاسمه البطولة الفنانة «راندا»، كما كان له دور البطولة الثانية في فيلم «أم الغلابة» والذي يُجسد فيه دور زوج القديسة أم عبد السيد، وقد أبدع في اللقطات الخاصة بتوبة الزوج على يد القمص اخنوخ راعي كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بشبرا، اذ ترك الدور بصمة في اذهان كافة المشاهدين.

كمان كان للكدواني دور مميز في فيلم «السائح» والذي يتحدث عن السيرة الذاتية للراهب القس عبد المسيح المناهري، والذي يعد أحد رهبان دير القديس العظي مكاريوس الكبير بوادي النطرون، اذ جاء في دور احد تلاميذه الذين كان يقيم في سكنهم وهو المقدس حنا والد مكرم الشماس الخاص بالقس عبد المسيح، كما كان له دورا تاريخيا في فيلم الأنبا صرابامون أبو طرحة اذ قدم دور محمد علي باشا شخصيا.

كما كان للفنان الكبير أدوار أخرى مثل دور القمس بنيامين كامل سكرتير البابا القديس كيرلس السادس في فيلم «المتوحد»، وبعض الادوار الثانوية في بداية مشوراه الفني بأفلام «ربنا موجود – الانبا بروسم العريان – مارمرقس – الشهيدة دميانة – مارمينا – مارجرجس – الشهيدة مارينا – الأنبا ابرام ... الخ».

مرنم

لا يعلم البعض ان الفنان ماجد الكدواني كان له بصمة في الترانيم، اذ رنم بصوته 3 ترانيم في فيلم «ضيف من السما» الذي قام ببطولته وهما ترنيمة «من كبد كبد الشقا»، وترنيمة «مصلوب على بابك»، و«انا مش وحيد»، والذين جاؤوا من كلمات هاني الحناوي والحان ابراهيم سامي، كما شارك كمعلق صوتي في البوم المزامير اللتي قدمها للمرة الاولى باللهجة الصعيدية.

معلق صوتي

كان للكدواني العديد من المشاركات بالتعليق الصوتي مثل فيلم 49 شهيد، بالاضافة الى العديد من الافلام الاذاعية مثل قصة الراهب يسطس الذي كان بدير القديس العظيم الانبا انطونيوس، وقصة لقاء الانبا انطونيوس والانبا بولا، إضافة الى قصص الانبياء التي قام بانتاجها دار الكتاب المقدس والتي عرفت في الوسط الكنسي باسم «قصص عم ابو سالم» اذ شارك في قصة ابراهيم ويوسف وموسى ودانيال وصموئيل وداوود وايليا وغيرهم.