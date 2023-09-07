الدفاع الروسية: 750 فردًا مجموع خسائر القوات الأوكرانية خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن أن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكراني في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو، وقتلت ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين على محور زابوريجيا خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، أن المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها خلال يوم على محور زابوريجيا، أحد المحاور الأكثر سخونة، شملت دبابتين، وعددا من المدرعات الأخرى، ومدفعا ذاتي الحركة M109 Paladin ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر FH-70 بريطاني الصنع و"مستا- بي" و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل- أي دي" للحرب الإلكترونية وكشف الطائرات دون طيار والتشويش عليها.

مجموع خسائر القوات الأوكرانية

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد بلغ مجموع خسائر القوات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية نحو 750 فردا خلال يوم.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه في محور دونيتسك تم صد 9 هجمات أوكرانية قرب بلدات كليشييفكا وأندرييفكا وخيميك، والعدو خسر أكثر من 320 جنديا.

وتابعت: فى محور جنوب دونيتسك تم صد هجوم في منطقة نوفومايورسكويه، وخسائر العدو شملت ما يصل إلى 180 فردا ومدفعا ذاتي الحركة KRAB بولندي الصنع.

وفي محور كراسني ليمان تم صد هجوم في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في لوجانسك، وبلغت خسائر العدو 60 جنديا.

وأوضح البيان أنه في محور كوبيانيك تم صد 4 هجمات، والقضاء على ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا، وفى محور خيرسون تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وخسائر العدو تبلغ 25 جنديا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير منصة إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300 بي إس" في زابوريجيا، واعتراض 11 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS، وقنبلة جوية JDAM، وإسقاط 41 طائرة دون طيار أوكرانية.

قرار أمريكى بإرسال أموال روسية لدعم القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن كل حالة من حالات المصادرة غير القانونية لأي أموال وأصول روسية في الخارج ستتسبب بدعوى قضائية جديدة.

وأضاف ممثل الكرملين، خلال تعليقه على قرار أمريكي بإرسال أموال تخص رجال أعمال روس مصادرة لدعم القوات الأوكرانية: استقبلنا قرار واشنطن هذا بشكل سلبي تماما، نحن نعتبر كل الحالات المتعلقة بتجميد أو اعتقال أو الاحتفاظ بأي أموال تتعلق بالممتلكات الحكومية والخاصة والمختلطة الروسية في الخارج عملا غير قانوني. وبطبيعة الحال، أي ادعاءات ومزاعم بأنهم تمكنوا من إيجاد مبرر لاستمرار هذا الخروج على القانون هي هراء قانوني مطلق، وفي كل الأحوال ستؤدي بطريقة أو بأخرى إلى التقاضي في المستقبل.