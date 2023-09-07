"خبطة عربية".. الأمن يكشف ملابسات مقتل شاب في مشاجرة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، بحدوث مشاجرة وإطلاق عيار ناري بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين طرف أول «3 أشخاص، أحدهم مصاب بعيار ناري، مقيمين بدائرة المركز»، وطرف ثان «3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم»، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاي بالمنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب احتكاك سيارتين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات، وأطلق أحد أفراد الطرف الثاني، عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابة أحد أفراد الطرف الأول وتوفي أثناء محاولة إسعافه بإحدى المستشفيات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة المتهم المذكور السلاح المستخدم (فرد محلي)، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

نصابة الجيزة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.