الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سيدة لاتهامها بالنصب والاحتيال على صاحب شركة في الجيزة

متهمة
متهمة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (صاحب شركة) بتضرره من (سيدة) لقيامها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له من خلال علاقاتها بالمسئولين لدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سيدة "بدون عمل" - لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامها بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة وتمكنت من خلال ذلك من النصب على المُبلغ والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرتها على تخصيص قطعة أرض له زاعمة علاقتها بالعديد من المسئولين فى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عاطلين بالمحلة وبحوزتهما 3 كيلو حشيش وبندقية خرطوش

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة ، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من طلقات لذات العيار - سيارة "ملاكى".

واعترفا المتهمان بعد مواجهتهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة ، وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من طلقات لذات العيار - سيارة "ملاكى".

واعترفا المتهمان بعد مواجهتهما بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الأموال العامة بالنصب والإحتيال وزارة الداخلية قسم شرطة الاهرام الأسلحة النارية قسم شرطة ثالث المحلة

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