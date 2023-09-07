عمرو عكاشة: خطة الصحة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي خطوة لإنقاذ حياة المواطنين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بوضع خطة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة وربطها بالهواتف الذكية، بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ حياة المواطنين من تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة تسبب الوفاة.

الموت المفاجئ بين الشباب

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة الموت المفاجئ بين الشباب نتيجة السكتات القلبية المفاجئة دون وجود اكتشاف أي أسباب ظاهرة تؤدي إلى حدوث الأزمة القلبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزمات القلبية المفاجئة تكون نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب تعرض الإنسان إلى صدمات نفسية مفاجئة أو أزمات مفاجئة في حياته.

خفض نسبة الوفيات في حالات توقف القلب

وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية مجانية للمواطنين على طريقة استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة عند الحاجة، وذلك لخفض نسبة الوفيات في حالات توقف القلب خارج المستشفيات، علاوة على زيادة التوعية بالإسعافات الأولية بين الجمهور وفقًا للمعايير العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في المبادرات الصحية المختلفة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المنزمة والخطرة وعلاج فيروس سي وعلاج الأطفال في المدارس وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهتم بتوفيركافة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.

الخطة المقترحة للتعامل مع توقف القلب المفاجئ

يشار إلى أن استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

تيسير الوصول إلى أماكن تواجد الأجهزة

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.