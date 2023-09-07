الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو عكاشة: خطة الصحة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي خطوة لإنقاذ حياة المواطنين

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بوضع خطة بتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي في الأماكن العامة وربطها بالهواتف الذكية، بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لإنقاذ حياة المواطنين من تعرضهم لأزمات قلبية مفاجئة تسبب الوفاة.

الموت المفاجئ بين الشباب

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة الموت المفاجئ بين الشباب نتيجة السكتات القلبية المفاجئة دون وجود اكتشاف أي أسباب ظاهرة تؤدي إلى حدوث الأزمة القلبية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزمات القلبية المفاجئة تكون نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب تعرض الإنسان إلى صدمات نفسية مفاجئة أو أزمات مفاجئة في حياته.

txt

بعد واقعة عقار حدائق القبة.. تحرك برلماني ومطالبة بتشكيل لجان فنية للترميم

برلمانى: توطين أهداف التنمية المستدامة يضمن التوزيع العادل للاستثمارات العامة

 

خفض نسبة الوفيات في حالات توقف القلب

وأكد النائب عمرو عكاشة، على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية مجانية للمواطنين على طريقة استخدام الأجهزة بالطريقة الصحيحة عند الحاجة، وذلك لخفض نسبة الوفيات في حالات توقف القلب خارج المستشفيات، علاوة على زيادة التوعية بالإسعافات الأولية بين الجمهور وفقًا للمعايير العالمية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في المبادرات الصحية المختلفة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المنزمة والخطرة وعلاج فيروس سي وعلاج الأطفال في المدارس وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهتم بتوفيركافة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية.

الخطة المقترحة للتعامل مع توقف القلب المفاجئ

يشار إلى أن استعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة من جانب وزارة الصحة والسكان في إطار الجاهزية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ، باعتباره ظاهرة صحية طارئة كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع، حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبني نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.

تيسير الوصول إلى أماكن تواجد الأجهزة 

وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن تواجد تلك الأجهزة عند توفرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع GPS لجعل أماكنها معروفة للجميع من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز بهدف إنقاذ حياة المواطنين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبني التجارب والمبادرات العالمية التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.

أجهزة إزالة الرجفان القلبي الصحة النائب عمرو عكاشة مجلس الشيوخ الحكومة

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

صيدلانية المنوفية.. عرسها بعد شهرين وتنبأت بوفاتها

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: شاطئ النخيل تجربة نموذجية نسعى لتعميمها (حوار)

التحقيقات فى تفحم وإصابة 4 بمصر القديمة: النيران اشتعلت بمخزن بويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال