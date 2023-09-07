هند صبرى تقترب من إنهاء تصوير مسلسل "البحث عن علا 2"

تواصل الفنانة هند صبري تصوير الموسم الثاني من "البحث عن علا" على قدم وساق، وذلك بعد نجاح الموسم الأول بشكل كبير.

واقتربت هند على الانتهاء من تصوير كل مشاهد العمل، حيث من المقرر أن تعلن الانتهاء منه وموعد عرضه خلال الشهر المقبل، على أن يعرض عبر منصة نتفليكس مثلما عرض الموسم الأول خلالها.

أحداث مسلسل "البحث عن علا"

وتدور أحداث مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني استكمالًا لأحداث الجزء الأول حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

ونرى أن حياة "علا" التى يعرفها الجمهور مختلفة تمامًا فى رحلتها الجديدة، فبعد انفصالها تنطلق "علا" في البحث عن ذاتها وحياتها، ومواجهة الصعوبات والتحديات مع تربية الأولاد والاعتماد على نفسها كليًا.

"البحث عن علا" يُعرض في 6 حلقات مليئة بالأحداث والتغيرات في إطار درامي كوميدي والذي يذكرنا بالشخصية المحبوبة "علا عبدالصبور".

مسلسل "البحث عن علا" بطولة هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وآخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة.

فريق عمل مسلسل رحلة البحث عن علا

وضم مسلسل "البحث عن علا" في بطولته مجموعة من أبرز النجوم منهم: هند صبري، أحمد طارق، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.