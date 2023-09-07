الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ورشة عمل تنشيطية لرفع كفاءة موظفي المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ

الورشة
الورشة

نفذ مركز استدامه للتدريب والتطوير التابع لمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل تنشيطية للعاملين بالمراكز التكنولوجية ولا سيما موظفي الشباك الأمامي المنوطين بالتعامل مع الجمهور بإجمالي 40 مستفيدا من كافة المراكز التابعة، بناءا على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وفي إطار خطط التدريب غير الاعتيادية لمركز استدامة للتدريب والتطوير لتطوير الأداء الحكومي للعاملين بعدد من الإدارات ذات الأولوية بالمحافظة.

الورشة تستهدف التأكيد على اتباع العاملين للتعليمات والضوابط

استهدفت الورشة التي نفذت بمقر استدامة بالديوان العام استعراض وتدقيق أليات العمل داخل المراكز التكنولوجية والتأكيد على إتباع العاملين كافة الضوابط والتعليمات الصادرة من السلطة المختصة لتلك الفئة مع التعرض لعدد من المستحدثات في الأطر التفصيلية لطبيعة عملهم ونقاشات حول أبرز الحالات العملية في معاملاتهم اليومية مع الجمهور وسبل تعزيز وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وتقديم الخدمات بجودة ودقة.

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محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق برامج مركز استدامة للعام التدريبى الجديد

تلك الورش سوف تكون بشكل شبه منظم ووفق الاحتياج وذلك لضمان سير العمل بالشكل المطلوب ووصول التحديثات والتوجيهات ذات العلاقة بطبيعة عمل المراكز أولا بأول.

وفي وقت سابق، نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعلى مدار 3 أيام متتالية فعاليات الاختبارات التمهيدية المؤهلة لبرامج وزارة التنمية المحلية التخصصية في عدد من البرامج، منها "إعداد القادة، تدريب المدربين، إدارة المشروعات، البرمجة، الأمن السيبراني والشبكات، التحليل الإحصائي، قيادات العمل النسائي"ـ وغيرهم بإجمالي 12 برنامجاً لخطة هذا العام، فيما يخص الاستعداد للعام التدريبي الجديد تزامنا مع بدء خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023-2024، ووفق المتبع في بداية كل خطة من إجراء عدد من التقييمات المؤهلة لحضور عدد من البرامج النوعية بخطة وزارة التنمي المحلية، والتي تنفذ تباعاً وفق الجداول الزمنية بالخطة السنوية.

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