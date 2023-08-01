محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات انطلاق برامج مركز استدامة للعام التدريبى الجديد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انطلاق برامج مركز استدامة لخطة العام 2023-2024 والتي تستهدف العمل على الارتقاء بمنظومة بناء القدرات والتدريب بالمحافظة، للحفاظ على مكتسبات المحافظة في هذا القطاع الهام، ومواكبة خطط الدولة الاستراتيجية في ملف رفع كفاءة الجهاز الإداري، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.



وأعد مركز استدامة للتدريب والتطوير الذراع التدريبي للمحافظة، خطة تدريبية تلبي طموحات القيادة السياسية والتنفيذية بالمحافظة وترفع من الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين بالجهاز الحكومي في كافة التخصصات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.



في هذا الصدد، نفذ مركز استدامة برنامجين تدريبين خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023 وضمن البرامج المخططة لهذا الشهر الأول بعنوان "الإجازات الحكومية لموظفي الدولة بقانون الخدمة المدنية" وذلك لـ 50 مستفيدا يمثلون المسئولين عن إدارات الموارد البشرية بالوحدات التنظيمية بالمحافظة بما في ذلك الديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتطرق البرنامج لتصنيفات الأجازات الوظيفية لموظفي الدولة الوجوبي منها وغير الوجوبي وغيرها من النقاط ذات العلاقة بهذا القسم في قانون الخدمة المدنية.

وحمل البرنامج الثاني عنوان "التميز الحكومي الإداري"، وقدم لـ45 مستفيدا من مديري الإدارات الوسطى والإشرافية بوحدات الحكم المحلي بالمحافظة، متناولا عددا من المهارات القيادية والإدارية التي تساهم في تحقيق التميز الحكومي في الوحدات المحلية والجهات ذات العلاقة.

ومؤخرا، فقد سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ شهادات اعتماد مدربي مركز استدامة للتدريب والتطوير المعتمدين من الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الثلاثي، الذي تم تنفيذه بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، والخاص بتطوير مركز تدريب المحافظة وتدريب إدارة المركز على مراكز التدريب المتخصصة، وفق أحدث منهجيات العمل مروراً باعتماد أول دفعة من مدربي المركز من جانب الأكاديمية، لضمان معايير الجودة في كافة مراحل العملية التدريبية.

وفي هذا الإطار قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنفيذ برنامج تدريب مدربين متخصص لعدد من المدربين الذين اجتازوا معايير واشتراطات القبول بالأكاديمية، وذلك خلال العام التدريبي 2022-2023، وصولاً لاعتمادهم كمدربين بمركز استدامة للتدريب والتطوير، وضم فريق مدربي المركز الذين تم تسليمهم شهادات الاعتماد اليوم، كريم جمعه السماحي، والدكتور طارق عطيه السيد عبد الرحمن، والدكتور عطية مبارك محمد الدخاخني، والدكتورة فاتن طلعت قنصوة، والدكتور زكريا السيد ذكي.