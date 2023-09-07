رئيس جامعة قناة السويس يطالب بزيادة متدربي برنامج "TOT"

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس - صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر، الدكتور عاشور العمري، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تأتي الزيارة - في إطار تنفيذ دورة تدريب مدربين TOT بجامعة قناة السويس، بمشاركة 21 متدرب خلال الفترة من

7 إلى 9 سبتمبر الجاري .

حضر مراسم الاستقبال الدكتور تامر شوقي، مدير وحدة التحول الرقمي، والدكتورة سهير أبوعيشة، أمين عام الجامعة، والدكتور حسام رفعت نائب مدير وحدة التحول الرقمي.

مطالب بزيادة أعداد المتدربين في برنامج ال TOT

وطالب الدكتور ناصر مندور بزيادة أعداد المتدربين في برنامج ال TOT والتوسع فيها؛ بهدف تحفيز أعضاء هيئة التدريس والإداريين على التقدم لهذه الدورات، لإعداد أجيال من القادة لديهم القدرة على تقديم خدمة يرضى عنها المواطن.

كما أوضح مندور أن الجامعة قامت بتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بالدورة، من معامل مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي، بما يتناسب مع عدد المشاركين، والتأكد من ربط جميع الأجهزة بشبكة الإنترنت، لتنفيذ الاختبار الخاص بتكنولوجيا المعلومات في نهاية الدورة.

وأشار الدكتور عاشور العمري إلى أن دورات ال TOT أصبحت أكثر انتشاراً في الوقت الراهن؛ لأن المدربين هم أيضاً أفرادٌ يتطلب منهم أن يصبحوا مدربين ذوي كفاءات متجددة.

وأضاف العمري أن الدورات تهدف إلى إعداد مدربين متميزين، وذوي جودة وكفاءة عالية في مجال التدريب ونقل الخبرات النظرية و العملية والمهنية والتطويرية.

ومن جهته، أوضح الدكتور تامر شوقي أن أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالدورة أن يكون جميع المرشحين حاصلين على شهادة التحول الرقمي FDTC، مع إحضار مايثبت ذلك قبل حضور التدريب.