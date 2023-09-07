حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 12 سفينة بينما غادرت 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة "OCEAN S"، والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 168 مترًا وعرضها 26 مترًا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ25520 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27583 طنًا تشمل: 4591 طن علف بنجر، و10705 أطنان كلينكر، و2150 طن رمل، و10137 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39573 طنًا تشمل: 7000 طن سكر، و9318 طن خردة، و10378 طن قمح، و3093 طن حديد، و900 طن ذرة، و2800 طن زيت طعام و6084 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1259 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 194 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25947 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 236103 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5335 شاحنة.