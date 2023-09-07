عود بخور يدمِّر محلًا بالكامل فى 6 أكتوبر

اندلع حريق في محل عطور ما تسبب في تفحّمه بالكامل وإصابة 2 في أكتوبر ثالث بالجيزة، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ونقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، إخطارا من العقيد أحمد نجم مفتش المباحث، يفيد بتلقي بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل محل بمنطقة الفردوس بدائرة القسم.

عود بخور السبب

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، والقوة المرافقة له، وتبيّن نشوب حريق في محل عطور وتفحم محتوياته بالكامل بسبب عود بخور مشتعل أدى إلى نشوب الحريق، وإصابة صاحب المحل وزوجته بضيق في التنفس وجروح سطحية، ونقل المصابان إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة زهراء المعادى

كما أمرت نيابة البساتين بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها، بزهراء المعادي، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

بلاغ للنجدة

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالمعراج العلوي عمارة 4126.

على الفور تم إخطار الحماية المدنية التي دفعت بسيارات الإطفاء في زهراء المعادي، وأفادت بوجود الحريق بعقار مكون من 5 طوابق، وقد نشب بشقة بالدور الرابع ولا يوجد مصابون حتى الآن.

وتم إخلاء العقار من السكان وتحرير محضر بالواقعة.

عقوبة الحرق العمد

وأوضح مصدر قانوني أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدى لجرائم "الحريق العمد"، حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع نارًا عمدًا في مبانٍ أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

وأوضح أنه ووفقًا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررًا لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.